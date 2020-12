Descarga ya Defense Grid: The Awakening en los 15 días gratis de Epic Games Store

Nuevo día y nuevo título gratis en la store de Epic Games. Con motivo de la campaña 15 días gratis de Epic Games, la compañía sigue regalando títulos a sus usuarios para seguir engrosando la base de seguidores de su plataforma, que a día de hoy debe buena parte de ellos a Fortnite Battle Royale.

En este cuarto día de títulos gratuitos, el juego que todos los usuarios podrán obtener de manera gratuita es Defense Grid: The Awakening, un título cuyo precio se sitúa en los 6,99€. Sucede así a The Long Dark en una lista que completan Cities Skylines y Oddworld: New n' Tasty, y que seguirá ampliándose durante 11 días más. Recuerda descargar este nuevo juego gratuito lo antes posible o de lo contrario tendrás que abonar los 6,99€ para hacerte con él.

Defense Grid: The Awakening es el juego de defensa de torres definitivo que atraerá la atención de jugadores de todos los niveles de habilidad. Una horda de enemigos invade el territorio, y el jugador deberá detenerlos construyendo de manera estratégica torres de fortificación alrededor de la base. Los controles son intuitivos, y las mecánicas de juego, profundas: los ataques especiales y las propiedades de cada torre se combinan para conseguir distintas formas de alcanzar la victoria.