Diablo 4 comparte nuevos detalles de su sistema de habilidades y mucho más

Seguimos a la espera del gran estreno de Diablo 4, la nueva propuesta de Blizzard que garantizará a los jugadores una experiencia sin igual. Y aunque por el momento no tenemos claro cuándo se producirá su gran y esperado estreno, poco a poco ya vamos teniendo más información sobre su jugabilidad. Como, en este caso, con la llegada de nueva información sobre su progresión, sistema de encantamientos y talentos de los personajes.

Según menciona la propia Blizzard, se han realizado cambios en lo que respecta al sistema de habilidades y talentos. De hecho, mencionan que en este caso resultará mucho más profundo. Una serie de cambios que también aplican a la progresión puesto que creen que, hasta ahora, era demasiado sencillo, lo que generaba conflictos con el jugador y no existiese un motivo realmente importante para gastar los puntos de habilidad.

Gracias a los actuales cambios, el estudio ha estado trabajando duro para encontrar el equilibrio perfecto, por lo que los jugadores podrán ver secciones separadas para diferenciar las habilidades y las pasivas en un nuevo árbol de habilidades. De este modo, los jugadores tendrán que plantearse muy bien cada decisión que toman pues, cada cambio, afectará de forma distinta al personaje.

Por otra parte, han confirmado que cada clase tendrá mecánicas únicas, explicando concretamente la hechicería. Mencionan que si se asigna una habilidad a la ranura de encantamiento, ya no se podrá utilizar como habilidad activa, aunque el personaje obtendrá un poder adicional secundario. Esto encaja a la perfección con el progreso de los personajes para el final del juego, aunque en este punto todavía no han querido desvelar demasiado puesto que siguen trabajando en ello y saben que será una parte difícil de dominar. Lo que sí sabemos es que estamos a las puertas de un gran estreno que, por el momento, prepara su lanzamiento para PC, Xbox One y PlayStation 4.