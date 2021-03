Dragon Ball Xenoverse 2 anuncia grandes novedades para su historia con el Legendary Pack 1

La editora Bandai Namco y los desarrolladores de Dragon Ball Xenoverse 2, Dimps, han anunciado grandes planes para los jugadores. Después de todo, ya conocemos a los nuevos personajes que estarán disponibles para ampliar la plantilla de luchadores. Pero no solo eso, sino que además junto a ellos llegará una ampliación para la historia, la cual llegará con intención de enseñarnos un poco más el mundo de esta espectacular propuesta.

El 18 de marzo es el momento elegido por la compañía para presentar novedades en el juego. En este veremos el DLC gratuito llamado Legendary Pack 1, donde se presentarán los personajes Pikkon y Toppo con intención de dar un poco más de guerra. Eso sí, también se ha confirmado la llegada de una segunda parte que, por el momento, no ha mencionado ni detalles sobre su contenido ni la historia que contendrá.

Dragon Ball Xenoverse 2 | Bandai Namco

En esta primera parte tenemos para nosotros una historia en la que Fu juega con la línea temporal y debemos pararle los pies. Con los mejores guerreros en nuestras manos, tendremos que ingeniárnoslas para poder impedir que Fu pueda continuar con la destrucción y manipulando la línea temporal a su antojo. Aunque eso sí, la misión no será tan simple como parece.

Por supuesto, debes saber que Dragon Ball Xenoverse 2 está disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4. Aunque su publicación fue en 2016, desde entonces la compañía ha seguido trabajando duro para ofrecer el mejor contenido posible. Y sin duda no defrauda a ningún jugador. Si quieres seguir disfrutando del mejor contenido, no dudes en poner a prueba tu habilidad con su nuevo DLC.