El creador de God of War da su visión del juego perfecto basado en The Mandalorian

The Mandalorian se ha convertido por méritos propios en una de las series de mayor éxito de los últimos años. Para algunos ya es lo mejor que se ha hecho de Star Wars tiempo atrás, otros sin embargo no dudan en compararla con producciones como Juego de Tronos gracias a sus vibrantes capítulos y constantes giros de guión.

Cory Barlog y autor de God of War es uno de los tantos usuarios que está enganchado a The Mandalorian. Como creativo de videojuegos no ha dudado en dar su opinión de un título basado en la franquicia de Star Wars. A través de su cuenta personal en Twitter, Cory expresó su deseo de ver un estudio que cogiera las riendas de un proyecto que adaptara las aventuras de la producción de Disney.

‘Si alguien no está trabajando en un gran juego de The Mandalorian para un solo jugador en el que juegas como un cazarrecompensas que vuelas con tu nave de un sistema a otro recogiendo recompensas, mejorando tu armadura Beskar y entrando en aventuras, entonces realmente no sé qué diablos estamos haciendo’, mencionaba en Twitter. El creativo también citaba que no debía de tratarse de un juego de acción o disparos sin más, sino uno en el que las decisiones importaran, para bien y para mal y en el que debamos de sobrevivir físicamente pero también en lo emocional.

El tweet de Cory Barlog llegó a oídos de Celia Hodent, quien trabajó anteriormente en empresas como LucasArts. Ella fue la encargada de mencionar que un proyecto de índole similar se intentó y cuyo nombre no es otro que Star Wars 1313, videojuego que EA decidió cancelar. La obra nos metía de lleno en una trama de corte adulto y en la que, precisamente, interpretábamos a un cazarrecompensas.