El director de Guardianes de la Galaxia opina sobre cuál es el mejor juego de Star Wars

Star Wars es una de las sagas cinematográficas que mayor éxito ha tenido en el mundo de los videojuegos. Títulos como Roque Squadrons o Jedi Fallen Order recientemente así lo demuestran. Ya en la época de SNES y en general 16Bits pudimos disfrutar de varias aventuras, pero que se transformaron en decenas con la llegada de los 128Bits.

James Gunn y fan acérrimo de la franquicia creada por George Lucas ha opinado abiertamente en Twitter sobre cuál considera como el mejor juego de Star Wars de la historia. El director de Guardianes de la Galaxia opinaba lo siguiente en la red social: 'He visto que KOTOR es TT, como debería de ser, ya que sigue siendo el mejor videojuego de todos los tiempos. Es mi 'cosa' favorita de Star Wars entre juegos, películas, series, juguetes y cómics de Star Wars'.

Knights of the Old Republic fue lanzado originalmente en Xbox y PC a mediados del 2000. Desarrollado por Bioware, el mundo de Star Wars se pasaba al rol de papel y dados en su sistema jugable, pero abordando una de las historias más queridas y recordadas por los fans de la marca, en la que conocíamos cómo era este universo varios miles de años antes de la trilogía original.

KOTOR ha sido desde hace varios años uno de los juegos más deseados para readaptar a las consolas y PCs actuales. Se rumorea que podría haber en marcha un remake del clásico del rol, así como en producción una serie basada en esta destacada época de la franquicia. Por ahora, Disney no ha confirmado ni desmentido los rumores. Tocará seguir esperando.