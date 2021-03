El fundador de Oculus sugiere que los videojuegos deberían matar a los jugadores, literalmente

Los videojuegos son una industria que ha crecido a pasos agigantados en las últimas dos décadas. A lo largo de todo este tiempo, hemos visto el rápido desarrollo de nuevas tecnologías capaces de sumergirnos en una experiencia mucho más realista dentro de algunas entregas. Uno de los mejores ejemplos de ello son los cascos de realidad virtual ofrecidos por diferentes compañías como PlayStation, pero una de las más populares y exitosas dentro de este sector es, sin lugar a dudas, Oculus.

Al igual que su predecesor, Oculus Quest 2 es un accesorio capaz de teletransportarnos a otros mundos sin necesidad de movernos del sofá de nuestra casa. Sin embargo, el fundador de la marca, Palmer Luckey, se ha visto envuelto de polémica después de sugerir que los videojuegos deberían matar a los jugadores en la vida real, literalmente. El padre de Oculus insinúa que esta industria debería contar con el mismo factor de riesgo que algunos deportes, algo que (como era de esperar) no tardó en desatar todo tipo de críticas a través de Twitter.

“El concepto de videojuegos con consecuencias físicas tan graves como la muerte es un elemento básico de la ciencia ficción, pero se considera que está fuera de lugar en la vida real. Dada la popularidad de los deportes de motor, el atletismo extremo, etc: ¿Por qué?”, explica Luckey en su publicación de Twitter. En líneas generales, cualquier deporte que requiera una condición física implica exponerse a ciertos riesgos como accidentes o lesiones. Lo que el fundador de Oculus afirma no comprender es por qué este peligro no se adapta al mundo de los videojuegos.

En respuesta a la publicación, un usuario contesta en contra diciendo que “Puede haber una diferencia importante entre el peligro necesario y el opcional. No es posible hacer deportes de motor sin un peligro real, pero este no es el caso de los videojuegos modernos”, a lo que Lukey replica “Hay bastantes deportes de motor que pueden realizarse sin ningún peligro significativo, pero no son ni de lejos tan populares (al menos en términos de audiencia y relevancia cultural) como los que hieren y matan. Creo que eso es al menos parte del atractivo”.

De esta forma, Palmer Luckey da a entender que los deportes más exitosos son aquellos con un factor de riesgo que hieren o incluso matan, y para ello pone de ejemplo algunas competiciones de motor con categorías de menor peligro. Con todo esto, según él “no son ni de lejos tan populares”, sugiriendo que la naturaleza de los videojuegos debería contar con este mismo “atractivo”.