El lanzamiento de StarCraft 3 depende de los jugadores, según Blizzard

StarCraft está considerada una de las mayores sagas dentro del género del RTS. Una franquicia que durante años se ha alzado como un auténtico fenómeno tanto en el campo de los eSports, en sus primeros comienzos, así como en la forma de adaptar el género y ligarlo al mismo tiempo a una historia apasionante.

StarCraft 2 contó con un juego base y dos expansiones, siendo la última de estas - Legacy of the Void - la que cerraba el círculo, poniendo punto y final a la trama. No obstante y a pesar de que StarCraft ha sido uno de los grandes ausentes en la BlizzCon desde hace unos años, parece que el estudio responsable podría volver a la carga con los Protoss, Zerg y Terran.

En una entrevista para PC Gamer, Tim Morton y responsable de StarCraft 2 aseguró que en el caso de imaginar un StarCraft 3, éste dependería por entero de los fans. ‘La mejor manera que tenemos de planear un futuro es escuchar a nuestros jugadores’. Una clara indirecta, un llamamiento a los seguidores de la franquicia, para que hagan notar su pasión por la marca y el género de la estrategia.

Aunque en Blizzard se muestran entusiasmados con la idea y solicitan a los jugadores que hagan notar su afecto hacia la saga, parece que Activision no está por la labor. En los últimos informes financieros de la compañía, franquicias como Diablo, Warcraft, Call of Duty, Hearthstone u Overwatch son el gran centro de atención para la empresa, no así por StarCraft quien no aparece.

Frost Giant, el estudio formado por los creadores de StarCraft 2

Tras poner el punto y final a las actualizaciones de StarCraft 2 después de 10 años, Blizzard no parece decidida a resucitar la marca al menos a corto o medio plazo. La última esperanza para el género RTS y en el que la franquicia es líder indiscutible, pasa por Frost Giant. Este estudio está formado por nada más y nada menos que los creadores de StarCraft 2 que, tras su marcha de Blizzard, parecen dispuestos a resucitar este emblemático género de PC.

Entre sus integrantes encontramos nombres como Ryan Schutter, diseñador de la interfaz de SC2; Tim Campbell, diseñador y máximo responsable de la campaña de The Frozen Throne (expansión de Warcraft 3); o Tim Morten, líder de producción de StarCraft 2 Legacy of the Void, la última de las expansiones del RTS. Si bien por ahora no han mostrado su nuevo juego, desde Frost Games parecen dispuestos a ofrecernos un proyecto que recupere la esencia de la franquicia.