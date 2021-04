El nuevo Uncharted "ha desaparecido", afirma un reputado insider

La saga Uncharted ha sido uno de los temas de debate en redes sociales y foros estos días atrás. El periodista y reputado insider Jason Schreier destapaba información referente al siguiente juego de la marca, el cual para más señas, no estaría en desarrollo por parte de sus creadores originales, Naughty Dog. Serían precisamente los autores de Days Gone, Bend Studio, quienes estarían detrás de este título.

Ahora y en su reciente paso por el podcast MinnMax, Jason Schreier ha adelantado interesantes detalles sobre el nuevo juego de Uncharted, el cuál da por 'desaparecido'. Tal y como destaca el periodista, este episodio de la marca sería un spin-off de la misma forma que lo fue El Legado Perdido para Uncharted 4. Si bien la idea puede resultar atractiva para ampliar el universo de la saga, tanto Naughty Dog como Bend Studio habrían dado carpetazo al proyecto. Podéis echar un vistazo al momento de la entrevista a partir del minuto 31:00 en el siguiente vídeo.

'No se sabe si existe'; destacaba Jason. Durante el podcast el también insider señaló que este nuevo juego de la saga Uncharted no llegara más allá de la etapa inicial en la que se presentan ideas. El que dicho proyecto no haya seguido adelante sólo podría indicar que el estudio principal, Naughty Dog, se centrará en la franquicia con una entrega mucho más ambiciosa en el futuro.

El estudio por ahora no ha arrojado muchos datos sobre sus siguientes pasos en PlayStation. Los más recientes rumores apuntan a la llegada del parche para PS5 de The Last of Us: Parte 2 junto a su multijugador. Aunque tiene sobre la mesa diversos proyectos interesantes, la empresa no ha especificado todavía cuál sería el rumbo de los mismos.