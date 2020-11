El nuevo videoclip de Gorillaz tiene lugar en las calles de Grand Theft Auto 5

Gorillaz es una de las bandas que nunca pasan de moda. Su puesta en escena, en especial de cara a los videoclips es una de las más originales que se han visto, derrochando carisma y personalidad a partes iguales. Su más reciente álbum, Song MAchine Season One: Strange Timez nos ha dejado un nuevo videoclip, en esta ocasión de lo más peculiar.

El tema The Valley of the Pagans ha sido el utilizado para ello, y si bien se mantienen todas las características que han popularizado al grupo, en esta ocasión Gorillaz ha querido ir un paso más allá y transportarse directamente a un videojuego, uno de sobra conocido para más señas. Hablamos de nada más y nada menos que Grand Theft Auto V.

Las calles de Los Santos se transforman en las protagonistas para ver a los integrantes de Gorillaz subidos a un coche y recorriendo avenidas y calles a toda velocidad. Además y por si fuera poco, emplean uno de los dispositivos del videojuego de Rockstar para realizar una videollamada. Se trata de iFruit, la particular parodia de Apple de los creadores de GTA. Como ya es habitual en Gorillaz, la factura visual del videoclip es sobresaliente, estando todos y cada uno de los elementos integrados de manera espectacular.

En lo que a Grand Theft Auto VI se refiere, como más que probable nueva entrega de la marca, Rockstar no ha dado todavía detalles. Se especula con la posibilidad de regresar a Vice City, emblemática urbe que ya contó con su videojuego en la época de PlayStation 2. Los primeros rumores desvelan que, además de la ciudad, también podríamos visitar otras dos localizaciones, ampliando así y de forma considerable el mapa del videojuego.