"El número de seguidores no importa": ElXokas desvela el truco para crecer en redes sociales

ElXokas ha hablado en un reciente streaming sobre sus cifras en Twitch, así como en el canal de YouTube. Comparando ambas plataformas gracias a herramientas como SocialBlade y TwitchTracker, el streamer desveló los datos de gran importante para captar la atención de las empresas. En caso de Youtube, "lo importante es el número de suscriptores que te haces cada día y el número de 'views' que te haces cada día", señalaba el streamer. Si hablamos de Twitch, la situación cambia ligeramente: "En Twitch lo importante es la media de 'viewers' y la media de suscriptores".

Pero, ¿qué ocurre en redes sociales? ElXokas también destacó la importancia de ciertos datos y estadísticas a la hora de crecer en redes sociales. A diferencia de lo que muchos puedan pensar, los seguidores no son tan importantes en plataformas como Twitter. "El número de impactos es lo más importante, el número de interacciones. Más incluso que los seguidores. De nada te sirve tener 300.000 seguidores si tus tweets tienen 300 likes. No vale de nada. Los seguidores son irrelevantes"; explicaba el streamer.

ElXokas profundizaba en el tema desvelando algunos datos interesantes sobre las estadísticas que las empresas solicitan a la hora de realizar una campaña publicitaria con un usuario en concreto. "Ya no te preguntan por los seguidores que tienes porque ya lo pueden ver. Te dicen: "Oye, ¿me puedes decir por favor cuánta gente ve tus stories? ¿Me podrías sacar las impresiones de tu último tweet normal y de tu último tweet con imagen?".

El streamer señaló que las empresas no se fijan en el número de seguidores, sino que tienen en cuenta la repercusión de los mensajes, tweets, stories o imágenes. "Las empresas te piden un buen análisis, y yo se lo doy, no me importa. No me seleccionan por tener 700.000 seguidores. Cualquier 'pringao' puede tener 700.000 seguidores. Osea, tener 700.000 seguidores no te hace buen streamer"; concluía.