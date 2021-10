Elon Musk convierte en trending topic a Genshin Impact y este es el motivo

Muchos jugadores disfrutan constantemente de las grandes aventuras que propone Genshin Impact. Después de todo, este título gratuito nos ofrece grandes propuestas jugables, entre ellas, la libertad de poder jugar sin tener que gastar dinero. Sin embargo, los constantes retos que esta obra lanza a la comunidad no siempre funcionan de la forma esperada, lo que en ocasiones provoca que el equipo de desarrollo quiera eliminarlo, con la esperanza de que nadie llegue a verlo realmente.

Esto ha sucedido recientemente con un reto lanzado a la comunidad en el que se hablaba de “Ella Musk”, un personaje secundario. Este reto llamaba a los jugadores con la promesa de invitar al mismísimo Elon Musk, director de SpaceX y Tesla Motors, para que retransmitiese el juego e incluso a visitar sus instalaciones. Si bien este mensaje acabó siendo borrado dada la indiferencia de los jugadores, no llegó a pasar por alto completamente pues Elon Musk sí fue testigo de esta promesa e incluso ha tenido una petición para la compañía.

Elon Musk ahora quiere estar presente en Genshin Impact

Este reto lanzado por miHoyo no ha caído en saco roto, sino que Elon Musk ha pedido abiertamente en sus redes sociales participar en el juego. Y esa es la gran sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que, por lo que se indicaba en el reto, nada hacía una mención directa a que Elon Musk supiese sobre esta situación. Para mostrar esto, os indicamos lo que sí se mencionaba en el reto.

Los jugadores tenían que seguir el Twitter de Ella Musk para, de este modo, poder ir desbloqueando distintos premios.

Si se llegaba a los 500.000 seguidores, Genshin cambiaría el nombre a PAIMON.

En caso de que se llegase al millón de seguidores, Ella Musk seguiría a Elon Musk en Twitter.

Con 3 millones, Genshin Impact invitaría a retransmitir el juego.

Con los 5 millones, el CEO de miHoyo invitaría formalmente a Elon Musk a la sede.

Como puedes comprobar, ninguno de los puntos hace mención a que realmente Elon Musk supiese lo que estaba sucediendo. Algo que, según indican muchos usuarios, se limitaba a ser una excusa para llamar la atención de la gente. Y aunque parecía que esto no importaba demasiado, puesto que no lograron los objetivos deseados, la compañía decidió borrar el tweet como si el reto no hubiese existido nunca.

Sin embargo, la información sí llegó hasta Elon Musk por parte de los fans. ¿Su reacción? Indicar que no puede esperar para estar en Genshin Impact. Con toque de broma y reaccionando con bastante buen humor, parece que Genshin Impact no ha logrado cumplir con las bases del reto, pero al menos sí ha logrado contactar directamente con el magnate de la manera más inesperada.

Sabemos que Elon Musk siempre ha sido muy fan de los videojuegos, lo que le ha llevado a estar relacionado con Cyberpunk 2077 y otras grandes licencias. Por ello, esperamos que finalmente Genshin Impact se anime y acabe por introducir a Elon Musk en el videojuego. Después de todo, este se ha mostrado bastante contento ante la idea de aparecer con una versión del mundo anime.