¿En qué momento se anunciará oficialmente Sims 5? Todo lo que sabemos hasta ahora

Los Sims es una de esas pocas franquicias que puede decir que ha encandilado tanto a jugadores casuales como a los más dedicados. Desde hace unas cuantas décadas, la saga nos ha permitido dar rienda suelta a nuestra imaginación permitiéndonos construir el vecindario perfecto, vivir una vida de ensueño, tener diferentes profesiones e incluso viajar al espacio entre otros escenarios.

Con cuatro entregas a sus espaldas y decenas de expansiones, son millones los jugadores que desean conocer más detalles de cara a Los Sims 5. Si bien ahora mismo no tenemos ni tan siquiera el nombre oficial del videojuego, Maxis y EA se han encargado de dejarnos algunas pequeñas e interesantes pinceladas al respecto. A continuación exploraremos esos datos tan esperados, pero también otros elementos en los que podría adentrarse la franquicia por vez primera y que le sentarían a las mil maravillas.

Los Sims 4: Días de la Universidad | Maxis

Fecha de lanzamiento de Los Sims 5

Posiblemente es el dato más esperado por los fans de la IP. Los Sims 5 no ha sido ni tan siquiera presentado todavía, por lo que pensar en una fecha de lanzamiento es algo que se presenta como poco complicado. Si tenemos en cuenta que con el anuncio suelen pasar unos dos años hasta su llegada a las tiendas, es de suponer que Los Sims 5 llegaría al mercado entre 2022 o bien 2023.

Los Sims 5 en PC, pero ¿también en PlayStation 5 y Xbox Series X?

Los Sims es una franquicia que siempre ha estado ligada al mundo del PC. No es para menos sabiendo que fue la plataforma que vio nacer a la marca, además de tener una comunidad altamente activa y ofreciendo creaciones de todo tipo gracias a los mods. Lo cierto es que no se puede decir que a Los Sims le haya ido nada mal en consolas. Ya en PlayStation 2 consiguieron arrasar, mismo caso para las plataformas actuales. Es por ello que desde Maxis seguro que quieren ampliar las posibilidades para sus fans ofreciendo el juego también para PlayStation 5 y Xbox Series X.

El mundo abierto y libertad de acción llegaría a Los Sims 5

El género de mundo abierto es uno de los más demandados por los jugadores gracias a sus posibilidades jugables y por supuesto alargar la vida útil del producto. La idea de disfrutar de este concepto en Los Sims 5 puede resultar más real de lo que pensamos, pudiéndose adaptar con facilidad al videojuego y garantizando una experiencia aún más grande y divertida si cabe.

Los Sims 4 | Electronic Arts

El componente online, lo más demandado por los fans

Aunque pueda parecer mentira, Los Sims no tiene modo multijugador. Los usuarios se han tenido que valer de introducir dicha variante a raíz de mods, pero no terminando de ofrecer los resultados esperados. Es más que obvio que todos los seguidores de la saga sueñan con ver un modo multijugador en Los Sims 5. Y es que, ¿a quién no le gustaría construir un vecindario o vivir con sus amigos en una casa mientras tienen todo tipo de experiencias con el resto de jugadores?

Las expansiones: importantes, pero con matices

En los últimos años Los Sims 4 ha recibido todo tipo de expansiones que amplían las posibilidades del producto. Faltarían dedos de la mano para contabilizar todas y cada una de ellas. Aunque nos han dejado contenido para todos los gustos y colores, la comunidad se han pronunciado al respecto, teniendo bastante claro cuál debería de ser la idea de Maxius de cara a ampliar el juego base: menos expansiones, pero que ofrezcan mucha más profundidad.