Encuentran un cartucho de Ocarina of Time para N64 que nunca llegó a las tiendas

Cuando hablamos de los juegos más influyentes e importantes de la historia, The Legend of Zelda: Ocarina of Time es uno de ellos. La obra de la GranN para su consola Nintendo 64 lanzada en 1998 supuso un giro de 180º a la hora de entender los títulos de aventura y RPG, siendo aún más destacable para la que ya estaba consagrada como una saga insignia de la compañía japonesa.

Cuando pensábamos que ya estaba todo estudiado sobre Ocarina of Time, una comunidad dedicada a la conservación de videojuegos, más concretamente de Nintendo, ha encontrado un documento histórico. El grupo, llamado Forest of Illusion, ha dado con la que sería una demo temprana de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y en la que se pueden apreciar muchos elementos que finalmente no fueron introducidos en el juego final.

La demo, utilizada en la emblemática feria Space World 97 donde se mostró el juego, saca a la luz contenido que jamás se ha visto de Ocarina of Time. Entre las sorpresas encontramos secciones de la historia nunca antes utilizadas, nuevas zonas e incluso objetos o habilidades.

La demo fue conseguida por Forest of Illusion gracias a un ex-betatester de Nintendo. El cartucho, además de contener también una prueba de F-Zero para Nintendo 64, albergaba una demostración del citado Ocarina of Time. Entre los elementos eliminados por la compañía en la versión final destacan un silbato para llamar a Epona, la Máscara de Piedra que veríamos años más tarde en Majora’s Mask o un medallón para evitar a los enemigos.

Sin duda un cartucho que no nos cabe duda el grupo de conservadores tratará como oro en paño debido a su importancia, siendo ya parte de la historia de Nintendo. Este 2021 precisamente The Legend of Zelda está de aniversario, por lo que la empresa nipona podría celebrar tan destacada fecha con algún tipo de anuncio sorpresa, más allá de nuevos detalles sobre Breath of the Wild 2.