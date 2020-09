Epic Games Store: Descubre los nuevos títulos gratuitos que ya puedes sumar a tu biblioteca

Actualmente Epic Games está en boca de todos. No solo es su política de exclusivos la que ha conseguido llamar la atención de los jugadores, sino también su batalla contra Apple que parece estar en un punto muerto en el que, actualmente, se desconoce cuál será el gran ganador. Pero ninguno de estos elementos consigue borrar de la mente de los jugadores las grandes ventajas que aporta la tienda de esta compañía.

Desde su aparición, la tienda ha sido una de las más llamativas para los jugadores. ¿El motivo de esto? Su propuesta de regalos todas las semanas. En esta no solo nos brinda grandes exclusivos, sino también algunos títulos grandes como Grand Theft Auto V. Por ello, siguiendo esta línea de regalos, llega el momento de conocer las grandes ventajas que llegan con Epic Games Store y la presencia esta semana de Railway Empire y Where the Water Tastes Like Wine, dos títulos que se pueden descargar de forma totalmente gratuita hasta el 17 de septiembre.

En Railway Empire disfrutamos de un gran simulador en el que tendremos el control de una empresa ferroviaria que debemos mejorar poco a poco. ¿Nuestro objetivo? Crear una extensa red de ferrocarril por la que manejar a los más de 40 trenes que tenemos a nuestra disposición.

En el caso de Where the Water tastes like Wine tenemos una completa aventura narrativa que nos llevará a recorrer los Estados Unidos. En esta veremos todo tipo de leyendas, reviviendo mitos e incluso disfrutando de las historias contadas por los viajeros con los que compartamos nuestra hoguera. Una increíble forma de narrar y conocer algunas de las historias más espectaculares.