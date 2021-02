Es el momento de volver a Hearthstone: el juego de cartas de Blizzard se renueva por completo con más contenido que nunca

Hearthstone es uno de los títulos de cartas más interesantes del mercado en su género. Aunque desde su lanzamiento no han dudado en sumarse otros juegos a este formato tan popular dentro de los juegos de mesa, Blizzard quiere los jugadores que han abandonado el título, lo retomen, y dicho sea de paso todos aquellos que no lo han probado, ahora no tengan excusa.

¿Cómo lo harán? Introduciendo más modos de juego y contenido que nunca. En el marco de la BlizzcOnline, la compañía ha presentado todas las novedades que veremos en Hearthstone a lo largo de 2021. Una de las novedades será, como no podía ser de otra manera, la llegada de una nueva expansión: Forjados en los Baldíos y cuyo lanzamiento está previsto para primavera.

Hearthstone | Blizzard

Esta expansión llega acompañada además de un nuevo modo de juego, Mercenarios. A lo largo de 2021, Blizzard introducirá 10 mercenarios clásicos de la marca Warcraft en los que podremos conocer sus historias, introducir hasta 135 nuevas cartas a nuestro mazo y mucho más. No se trata de un modo de juego sin más, ya que Mercenarios incluirá elementos RPG, donde cada personaje de la franquicia contará con sus propias habilidades y características.

Otra de las sorpresas, esta vez para los más veteranos de Hearthstone, es la incorporación de un modo Clásico. Dicha variante nos llevará a conocer el juego de cartas de Blizzard y su jugabilidad allá por 2014, año en el que llegaba a Battle.net. Modo Clásico será una vuelta a los orígenes de Hearthstone, incluyendo cartas, personajes y una jugabilidad mucho más sencilla y menos compleja que la actual.