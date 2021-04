“Estáis todos mal de la cabeza en esta red social”: Ibai Llanos estalla contra Twitter y el caso Sezar Blue

Sezar Blue ha sido uno de los nombres que más ha sonado en las últimas horas en las redes sociales. Un hilo de Forocoches destapaba un posible caso de canibalismo en el que el youtuber gastronómico Sezar Blue estaría directamente implicado. Si bien no sería la primera vez que el popular foro realiza bromas fuera de lugar, centenares de usuarios se creyeron a pies juntillas la historia del creador de contenido y su relación con el canibalismo.

Aunque no todas las bromas de Forocoches trascienden, sí que lo hacen los comentarios y tweets de Ibai en redes sociales. Precisamente el streamer fue uno de los que respondía al mensaje original expuesto en Twitter, disparando así la viralidad del supuesto caso de canibalismo de Sezar Blue.

Ibai publicaba en su cuenta de Twitter con más de 4 millones de seguidores una conversación por mensaje privado con Sezar Blue. ‘¿Para esto querías que fuéramos al Corte Inglés, perro?’, comentaba Ibai acompañando las imágenes de la charla que tiempo atrás tuvo con el youtuber.

Como suele ser habitual en muchas de las publicaciones de Ibai, el streamer quiso exponer la conversación con Sezar a modo de broma, aunque la reacción fue muy distinta, logrando numerosas críticas por parte de sus seguidores. Ante el revuelo formado, Ibai decidió eliminar el hilo de comentarios previamente publicado, respondiendo bastante enfadado en un nuevo tweet: ‘Yo me voy a tomar por culo, estáis todos mal de la puta cabeza en esta red social, esto es acojonante’.

Sezar Blue y afectado directamente por la broma de Forocoches, explicaba a través de las stories de Instagram lo que había ocurrido. El youtuber centrado en crear contenido gastronómico aseguraba que todo se trataba de una fake new, además de mostrarse bastante molesto contra todos aquellos que habían atacado a Ibai: ‘Hizo un hilo en plan broma, se entendió mal y jolín, al chaval le están haciendo también la vida imposible, no sólo a mi’. Tras reunirse en un directo con Ibai, ambos comentaron entre risas la situación. ‘Yo no quería ni hablar del tema este, pero ya es que me siento en la obligación de dar algún tipo de explicación. He decidido hacerlo con Ibai porque confío en él’.