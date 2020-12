Explican por qué en Cyberpunk 2077 hay tantos dildos por la calle

Hoy hace justo una semana que Cyberpunk 2077 se lanzó oficialmente en España y alrededor de todo el mundo. Se dice pronto, pero después de ocho años de desarrollo, por fin podemos adentrarnos y explorar todo lo que Night City tiene por ofrecer. Miles de jugadores han empezado a personalizar a su protagonista para iniciar su propio viaje, pero algo que ha llamado realmente la atención es la gran cantidad de dildos que pueden encontrarse por el mapa.

La nueva entrega de CD Projekt RED no tardó en batir el récord de ser el juego de PC más vendido de la historia. A pesar de que ya se esperaba que Cyberpunk 2077 fuera un éxito de ventas, no ha tenido la misma suerte en su versión para consolas de pasada generación. Algunos usuarios han estado experimentando problemas de rendimiento y optimización en PlayStation 4 y Xbox One, pero quienes tienen una máquina o un ordenador lo suficientemente potente para jugarlo, han comenzado a preguntarse por qué hay tantos dildos repartidos por Night City.

No son pocos los jugadores que han encontrado una cantidad ingente de dildos. Tantos, que se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales y algo a lo que el estudio polaco no ha tardado en dar una explicación lógica. CD Projekt RED aclara que si encontramos tantos consoladores por Night City, es porque la IA de Cyberpunk 2077 los crea como un objeto de basura más.

Cyberpunk 2077 está ambientado en un mundo futurista en el que no hay ni censura ni tabúes. Los dildos se encuentran en lugares extremos que hacen pensar que no deberían estar ahí, como detrás de un contenedor de basura, dentro de archivadores de oficina o incluso en mitad de la calle. Sin duda un dato curioso que CD Projekt RED explicó que como todos los demás residuos del juego, se generan y distribuyen aleatoriamente alrededor de toda la ciudad.

“Todavía estamos modificando estas opciones, por lo que, especialmente durante las primeras revisiones, la cantidad de dildos en el juego era bastante alta. Queríamos que Night City fuera bastante abierta sexualmente, donde algo que para los estándares actuales podría ser tabú, esté normalizado en Cyberpunk 2077”, explicaban en una entrevista.

Sea como fuere, la aparición de tal cantidad de consoladores alrededor de toda la ciudad del juego, puede deberse a los problemas que ha sufrido y que por supuesto no tardarán en solucionar en las próximas actualizaciones.