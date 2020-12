Cyberpunk 2077 consigue desbancar a World of Warcraft Shadowlands y se corona como el juego de PC más vendido de la historia

No hizo falta que pasara mucho más tiempo desde el lanzamiento de Cyberpunk 2077 para que su número de ventas lo posicionaran como el juego de PC más vendido de la historia. Este esperado juego desarrollado por CD Projekt Red tuvo que ser lanzado mucho tiempo después de lo esperado, sin embargo esto no le afectó a la hora de batir este récord histórico por el cual no necesitó mucho tiempo.

Como bien ha comentado la desarrolladora del juego en su cuenta oficial de Twitter, el juego había conseguido un total de 8 millones de pedidos anticipados de los cuales un 59% correspondían a ediciones para PC. Con estos datos se pueden anunciar que son 4,72 millones de unidades de Cyberpunk 2077 las que fueron vendidas, lo que corona al juego como el más vendido de la historia.

Aunque ya se esperaba que Cyberpunk 2077 fuera un éxito de ventas, nadie podía creer que este juego desbancaría el puesto a World of Warcraft Shadowlands tan rápido. World of Warcraft Shadowlands consiguió 3,7 millones de unidades vendidas el primer día de lanzamiento, cifras muy elevadas que fueron superadas con más de un millón por las cifras de ventas de Cyberpunk 2077.