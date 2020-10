Fall Guys recibirá una imponente skin de Godzilla muy pronto

Muchos jugadores han pasado por el aro con el imponente party royale Fall Guys. Después de todo, no podemos olvidar que su gran estreno se produjo llegando como parte del PS Plus, pudiendo de este modo acceder a una buena base de jugadores que no dudaron en poner a prueba su habilidad con sus divertidas pruebas. Pero si algo tenemos claro es que sus desarrolladores quieren seguir atrayendo al público con todo tipo de novedades.

Actualmente el party royale cuenta con una nueva propuesta ambientada en la edad medieval, pero la cual encuentra espacio suficiente para que un monstruo pueda llegar. El famoso Godzilla está preparado para revolucionar los niveles de este sorprendente juego con una skin que deja sin palabras y que podemos adquirir a partir del 3 de noviembre, tal y como el propio estudio ha anunciado.

Para poder adquirir esta skin será necesario tener 10 coronas y, aunque puede suponer todo un reto, no hay nada mejor que poder convertirse en un auténtico monstruo. Después de todo, para superar algunas pruebas, hace falta convertirse en una imponente criatura que demuestre que no teme a nada. Todo desde el estilo caricaturesco que caracteriza a esta increíble obra.

De hecho, el propio vicepresidente de Mediatonic, Jeff Tanton, afirma que hay cierta similitud entre el personaje y el juego ya que los dos son furiosamente competitivos. Por supuesto, si quieres conseguir esta skin, recuerda que Fall Guys está disponible en PC y PlayStation 4, siendo una de las obras en las que muchos jugadores ponen a prueba su habilidad constantemente.