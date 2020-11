Fall Guys tendrá una colaboración muy especial con BTS

Si hablamos de juegos con inesperado éxito, uno de los nombres que nos viene a la mente es, sin lugar a dudas, Fall Guys. La obra de Mediatonic ha sido todo un éxito desde su estreno, ofreciendo a los jugadores una experiencia sin igual y un estilo de propuesta en la que no importa la habilidad que tengamos, sino que debemos combinarla a la perfección con la rapidez.

Actualmente son muchos los jugadores los que participan diariamente en esta obra pero, ¿alguna vez te habías planteado que fuese el grupo BTS uno de los participantes? Esta es la sorpresa que se han llevado las fans al encontrarse a su grupo disfrutando de este título durante su programa gratuito, en el que los integrantes han decidido poner a prueba su habilidad.

Aunque muchos no lo creían posible, finalmente ha sido el propio estudio el que ha confirmado la realidad. De este modo los fans y jugadores que quieran verlo, no tendrán más que ver el capítulo el próximo 10 de noviembre. Todo en una increíble colaboración que, aunque no supone la integración de una skin, no al menos por el momento, sí ha hecho ilusión a los fans.

Por supuesto, os recordamos que Fall Guys está disponible en PC y PlayStation 4. Se presenta como una interesante propuesta en la que los usuarios tienen todas las pruebas necesarias para demostrar que son los mejores. Eso sí, los tropiezos, caídas y todo tipo de obstáculos estarán más que presentes.