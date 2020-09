Fall Guys: tendrás pesadillas con el interior de sus adorables personajes

Fall Guys sigue siendo uno de los juegos de moda, a pesar de que otros recién llegados como Among Us no han dudado en plantarle cara. Mediatronic, autores de este peculiar Battle Royale al más puro estilo Humor Amarillo, se han ganado la confianza de millones de jugadores gracias a una propuesta muy sencilla, apta para todas las edades y que además entra por los ojos.

Son precisamente sus entrañables personajes una de las características que ha dotado de personalidad a la obra, además de las divertidas skins con las que podemos vestirlos. Un artista ha ido un paso más allá, imaginando cómo sería el interior de los personajes de Fall Guys. Ya os adelantamos que el diseño es cuanto menos horripilante, más propio de una película de terror.

Y es que el artista Scribbleroot ha dejado a más de medio Reddit con pesadillas debido al diseño de los personajes de Fall Guys. ¿Qué se oculta debajo de ese enorme mono? Nada más y nada menos que una enorme boca de afilados dientes y unos ojos negros tan oscuros como la propia noche. La imagen no ha tardado en hacerse viral a través del conocido foro y no es para menos dado el éxito del videojuego en sí y por supuesto la originalidad a la hora de representar a los personajes.

Fall Guys recibirá próximamente su nueva temporada, contenido que estará plagado de nuevas pruebas, skins en este caso de estética medieval y mucho más. Mediatronic, por otra parte, debe ponerse las pilas rápidamente con el futuro del videojuego y ser más constantes en las actualizaciones debido a su carácter competitivo y online , a pesar de que goza de buena salud.