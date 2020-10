Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine sufren un retraso en su estreno

La nueva generación de consolas suena cada vez más prometedora y, realmente, tiene intención de ofrecer grandes experiencias para los jugadores. No solo supone una gran revolución en lo que respecta al contenido que podremos disfrutar, sino a la forma de poder conocer los juegos que están por llegar. Entre ellos y con estreno en 2021 contábamos con la llegada de Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine, aunque parece que tendremos que esperar un poco más.

Según se ha confirmado en un mensaje compartido en redes sociales, estos dos títulos ven su fecha de lanzamiento modificada debido a ciertos problemas que se han encontrado en su desarrollo. Esto se debe a que la actual situación con el COVID-19 trajo ciertos retos a la hora de desarrollar, por lo que la compañía se ve obligada a dejar ese plan de estreno de febrero para un lanzamiento en abril de 2021 hasta marzo de 2022.

Por el momento no se conoce exactamente cuándo se producirá este gran estreno puesto que tiene que ser el estudio el que acabe por confirmar finalmente cuándo podremos ver esta gran propuesta. Pero lo que sí tenemos claro es que los jugadores tendrán que esperar un poco más para poder conocer la propuesta presente en uno de los Far Cry más grandes hasta la fecha.

Mientras tanto, os recordamos que hay grandes éxitos de la compañía en marcha como, por ejemplo, la llegada de Watch Dogs Legion e incluso la propuesta presente en Assassins Creed Valhalla. Dos increíbles propuestas que no solo se estrenan actualmente en la generación presente, sino que también llegarán a la próxima generación, por lo que se tratan de dos títulos sorprendentes repletos de grandes oportunidades.