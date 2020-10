FF7 Remake y God of War se preparan para PS5 añadiendo mejoras

Cada vez queda menos para el 19 de noviembre, cuando PlayStation 5 llegará a España y mientras, las compañías aprovechan cada minuto para lanzar mejoras en sus juegos ya publicados y prepararse para el cambio de generación. No olvidemos que la nueva consola de Sony será retrocompatible con los juegos de la actual PlayStation 4.

Recientemente hemos conocido que algunos de los juegos que ya se han preparado para lo que está por venir son Final Fantasy VII Remake, God of War y God of War 3 Remastered. Lance McDonald, un conocido modder, afirma que los parches lanzados esta semana para estos juegos contienen referencias a PS5:

“Vale, puedo confirmar que God of War 3 Remastered, God of War (2018) y Final Fantasy 7 Remake han sido actualizados con algún tipo de soporte añadido para PS5. De todas formas, no hay forma de saber por el momento de qué cantidad de “soporte” se trata hast que pongamos nuestras manos encima”.

El modder especifica que en el caso del God of War de 2018, el juego ya tenía los fps desbloqueados de forma nativa, por lo que teóricamente “alcanzaría los 60 fps en PS5” con parche o sin él. Muy diferente es el caso de Final Fantasy VII Remake, que McDonald comenta está capado a 30 fps, por lo que el parche recién lanzado podría estar relacionado con esto.

Algunos juegos de PS4 presentarán mejoras de rendimiento en PS5

Recordemos que PlayStation 5 es retrocompatible con todos los juegos del catálogo de PS4, excepto 10 juegos bastante desconocidos. Podemos reproducir tanto nuestros juegos digitales como nuestros discos de PS4 en PS5 directamente, aunque hay que destacar que algunos de ellos contarán con mejoras, gracias al denominado modo Game Boost. Estas mejoras apuntan a mejorar la resolución y la fluidez de imágenes.