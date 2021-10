Final Fantasy VII: The First Soldier es el battle royale que esperabas y este tráiler con gameplay lo demuestra

Final Fantasy es una de las licencias que parecen infinitas. Se trata de una propuesta capaz de reinventarse, presentarnos a personajes únicos y, sobre todo, fascinar con su estilo jugable. Sin embargo, lo que no nos esperábamos era que su propuesta pudiese lucir tan bien en un battle royale. Y eso era lo que trataba de mostrarnos la compañía y es algo que ha demostrado con claridad durante su presentación en el TGS 2021.

Final Fantasy VII The First Soldier es uno de los battle royale más inesperados y sorprendentes que se hayan visto. Después de todo, esta obra nos presenta clases, habilidades variadas y, sobre todo, distintas formas de garantizar que podamos disfrutar del juego. Sobre todo si tenemos en cuenta que no tendremos que correr a todos lados, sino que incluso podremos montarnos en Chocobos, motos o usar poderes para alcanzar lugares altos.

Estos son solo algunos de los puntos que ha repasado el juego ya que también sabemos que harán juego las invocaciones. Por ello, es una propuesta muy interesante para aquellos que quieren salir de la dinámica de simplemente disparar para optar por una competición mucho más completa. Una propuesta que da a los battle royale la perspectiva única del mundo de Final Fantasy.

Por supuesto, tenemos que recordar que se trata de una propuesta que estará disponible en iOS y Android. Lamentablemente por ahora no hay una fecha de lanzamiento a la que podamos aferrarnos, por lo que tendremos que esperar un poco más para tener noticias de la propia Square Enix. Así es que estaremos atentos y veremos qué depara el futuro a esta interesante propuesta.