Final Fantasy VII The First Soldier, un battle royale para móviles que llegará este mismo año

Si bien os decíamos que Square Enix tenía grandes sorpresas que mostrar, no mentíamos. Por una parte nos sorprendía durante el State of Play confirmando la llegada de una nueva historia y versión para PlayStation 5 dentro de Final Fantasy VII Remake. Un poco más tarde, nos mostraba la llegada de un juego para móviles que adapta la historia de la saga de forma totalmente única. Pero las sorpresas siguen llegando.

Ahora llega el momento de conocer la entrega Final Fantasy VII: The First Soldier, un juego para móviles que llegará este mismo año y que, para sorpresa de muchos, es un battle royale. Con intención de retar a los jugadores para que se conviertan en SOLDIER, el grupo militar que protege Midgar nos invita a tomar este gran reto. De este modo, podemos ser un personaje un poco más cercano a Cloud.

Final Fantasy VII: The First Soldier | Square Enix

Los jugadores que acepten esta invitación única, podrán vivir la acción de un battle royale que nos lleva a descubrir la historia con sucesos anteriores a los que se presentan en el remake. Para ello tendremos que sobrevivir, utilizar habilidades propias del personaje e incluso invocar a las poderosas criaturas, como Ifrit. De este modo no solo tendremos los disparos y golpes directos, sino también poderosas habilidades mágicas.

Todo esto en un battle royale que, además, se ha confirmado que llegará este mismo año a iOS y Android. Por ello, recordemos que Final Fantasy VII: The First Soldier está más cerca de su lanzamiento, aunque por el momento no se ha confirmado una fecha exacta para este gran momento, pero estaremos atentos a los próximos cambios que vaya realizando la compañía en sus planes.