Fortnite de vuelta a iOS y Android con GeForce Now. Así puedes apuntarte a su beta

Los jugadores de Fortnite siempre tienen acceso a una propuesta llamativa y fascinante, capaz de evolucionar y retar a todos aquellos que se decidan a probar suerte. Sin embargo, en lo que respecta a disfrutar de esta propuesta, los jugadores de dispositivos móviles se han visto un poco limitados, sobre todo si tenemos en cuenta el gran problema presentado entre Apple y Epic Games.

Por suerte, una solución ha llegado para salvar a los jugadores y brindarles oportunidades de disfrutar de la experiencia. Esto es gracias a la llegada de Fortnite a GeForce Now para iOS y Android. Por ahora, con opción de disfrutar de esta experiencia mediante una beta cerrada que abre nuevas puertas a los jugadores. Pero, ¿cómo puedes anotarte a esta beta? Te contamos los pasos.

Cómo anotarse a la beta cerrada de GeForce Now para jugar a Fortnite en iOS

La compañía ha enviado un comunicado en el que explica a todos los jugadores los pasos a tener en cuenta para poder disfrutar de esta experiencia desde móviles. Por una parte nos encontramos con Android, usuarios que podrán acceder al juego desde la app de GeForce Now. En el caso de iOS, los usuarios tendrán que acceder a través del navegador de Safari. Por supuesto, se trata de una beta abierta para los usuarios de GeForce Now pero, ¿qué sucede con los que no son usuarios?

En este caso la compañía ha abierto una lista para participar en la beta abierta y ofrecer a los jugadores la posibilidad de disfrutar de la experiencia Estos son los pasos que debes realizar para poder acceder:

En primer lugar accede a la página oficial de GeForce Now para la beta cerrada.

No se requiere que tengas una suscripción para participar, simplemente con la cuenta gratuita ya tendrás acceso.

Las invitaciones para poder participar en la beta serán limitadas y la admisión a la versión no está garantizada, según indica la propia compañía.

Si finalmente te eligen, tendrás una notificación que te indicará que puedes unirte.

Y así de fácil tendrás opción para poder acceder a la beta. Eso sí, recuerda que las posibilidades son limitadas, por lo que cuanto antes de unas o, incluso, si tienes una cuenta de pago, podrás tener más acceso a la propuesta.