Genshin Impact confirma su llegada a la próxima generación con versión para PS5

El título gratuito de miHoyo ha sido todo un éxito desde su estreno. Se ha presentado como una interesante propuesta dentro de los free to play que supone toda una revolución para los títulos de mundo abierto. Con un estilo similar a Breath of the Wild y todo tipo de personajes, los jugadores tienen una amplia historia que poder superar en solitario en PC, PlayStation 4, Android e iOS y, próximamente, en Switch y PlayStation 5.

Sabíamos que la compañía estaba preparando una versión para Nintendo Switch, la cual esperan lanzar muy pronto. Aunque lo interesante para los fans de las consolas de Sony es que también contaremos con una versión para PlayStation 5 que llegará en el futuro y de los cuales iremos conociendo novedades a lo largo de este tiempo, con nuevos anuncios que nos confirmarán detalles y fecha de lanzamiento.

Genshin Impact | miHoyo

Eso sí, lamentablemente también llegan malas noticias para los jugadores de Xbox puesto que la compañía no tiene planes por el momento de lanzar el juego en la consola de Microsoft. Lo que sí sabemos es que tendremos una serie de actualizaciones próximamente que añadirán una buena base de contenido y elementos de lo más interesantes para los jugadores.

Genshin Impact está actualmente disponible en PC, PlayStation 4, iOS y Android. Se trata de una revolucionaria propuesta en la que los jugadores tienen todo tipo de opciones con una historia asombrosa y grandes novedades en las que disfrutar de una jugabilidad exquisita y bellos entornos.