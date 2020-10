Genshin Impact recibirá nuevas zonas y contenidos este mismo año

Genshin Impact se ha convertido en uno de los juegos del momento. Disponible de forma completamente gratuita para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, además de dispositivos móviles, este RPG de acción con elementos que beben directamente de juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild se ha ganado el cariño del público por su contenido de alta calidad sin coste alguno para el usuario.

MiHoyo, sus responsables, tienen buenas noticias para los jugadores de Genshin Impact que ya hayan completado la historia y estén deseando disfrutar de nuevos contenidos para el videojuego. Este mismo 2020 el título recibirá dos grandes actualizaciones que vendrán cargadas de opciones y zonas a explorar.

Genshin Impact | miHoYo

La primera de las actualizaciones aterrizará el 11 de noviembre. Entre las características que se añadirán destaca la posibilidad de alimentarnos sin necesidad de abrir el menú, algún que otro objeto extra o bloquear objetos. Además, también tendremos opción a personalizar a nuestro gusto los controles del videojuego.

El 23 de diciembre llegará la segunda gran actualización prevista para Genshin Impact. El parche 1.2 ofrecerá una nueva zona en la que adentrarnos, Dragonspine Mountain. Por último y en febrero de 2021, la actualización 1.3 nos dejará numerosas actividades a completar que por ahora no han sido concretadas por sus creadores.