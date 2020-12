GTA Online da la bienvenida a una nueva localización y detalla sus novedades

Si hablamos de grandes éxitos en el mundo de los videojuegos, sin duda uno de los grandes inolvidables es Grand Theft Auto V. La obra de Rockstar trae consigo largas horas de diversión, personajes inigualables y, por supuesto, un modo online que resulta, cuanto menos, fascinante. Pero no importa el tiempo que haya pasado, la compañía todavía tiene mucho que ofrecer para su modo online.

Al menos así lo ha demostrado al anunciar la llegada de un nuevo club underground en Los Santos. Este se hace llamar The Music Locker, el cual llegará con nuevas emisoras de radio, nuevos DJs y, por supuesto, una gran dosis de música que acompañará a una buena variedad de contenido. Pero con intención de que los jugadores sepan un poco mejor lo que está por llegar, la compañía no ha dudado en compartir una buena variedad de datos.

GTA Online: After Hours | Rockstar

Según la propia Rockstar, nos encontraremos frente al mejor club que jamás se haya visto. Eso sí, este llegará con una amplia gama de música e impresionantes efectos de sonido. De este modo, será el mejor lugar para salir de fiesta y, ¿lo mejor? El acceso está permitido a todos los jugadores. Por ello, se trata de una perfecta ocasión para que los fans de este ambicioso título den rienda suelta a su sed de acción.

Eso sí, hay muchas sorpresas por llegar, como la presencia de Moodymann, un auténtico artista pinchando motor city soul, techno y disco. Así es que, si quieres disfrutar del mejor ritmo, no te puedes perder la llegada de este nuevo local que, además, tendrá acceso exclusivo para ti si tu personaje tiene un ático en The Diamond. Todo esto gracias al modo online de Grand Theft Auto V, disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4 y, en el futuro, en PlayStation 5 y Xbox Series X.