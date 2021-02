Halo The Master Chief Collection: Sus desarrolladores insinúan grandes novedades en su jugabilidad y plataformas

Para muchos jugadores, uno de los títulos que esperar con ganas es, sin dudas, Halo Infinite. Se trata de uno de los títulos más deseados desde hace tiempo, aunque por el momento no tenemos una fecha exacta para saber cuándo podremos disfrutar de esta gran propuesta. Lo que sí tenemos claro es que no es una de las únicas novedades que la compañía tiene entre manos.

Según ha indicado el equipo de 343 Industries en una entrada de su blog, el estudio ha dejado caer que tendremos la oportunidad de disfrutar de Halo The Master Chief Collection en un nuevo lugar y de una nueva forma. La falta de detalles sobre esta propuesta ha supuesto que la curiosidad de los jugadores se despierte, quienes han tardado muy poco en sacar sus propias conclusiones.

Halo: The Master Chief Collection | Microsoft

Por una parte hay quienes evalúan que pueda tratarse de un paso hacia los dispositivos móviles y Xbox Game Pass en Android. Una idea que no suena tan mala, aunque no es tan atractiva como la otra teoría de los fans y es que indican que podría ser el momento de ver Halo The Master Chief Collection en Nintendo Switch. Una idea más que interesante para los jugadores, aunque sin confirmación.

Por supuesto, la nueva versión de pruebas para esta propuesta estará disponible a finales de febrero, principios de marzo. Un momento que puede ser muy interesante para conocer las novedades en base a su jugabilidad, aunque por ahora tengamos que esperar un poco más para saber realmente lo que la compañía tiene entre manos. Mientras tanto, os recordamos que actualmente Halo The Master Chief Collection está disponible en PC, Xbox One y Xbox Series X.