¿Has hecho algunos de estos innombrables delitos en GTA? Reconócelo, no te has portado bien…

Sobran las presentaciones cuando se habla de Grand Theft Auto. La saga de Rockstar se ha convertido en una de las más icónicas de los videojuegos desde la etapa de PlayStation 2. Cierto es que no fue hasta la llegada de GTA 3 cuando realmente la marca se hizo un nombre. La popularidad creció con Vice City y se disparó con San Andreas, uno de los juegos más queridos gracias a sus infinitas posibilidades para el jugador.

GTA IV no estuvo nada mal, ofreciendo una de las tramas más interesantes de la saga; pero GTA V dio un serio golpe sobre la mesa. Tres personajes completamente dispares unos de otros, un apartado visual y realismo insólito, añadiendo además la vertiente multijugador con la que nos siguen teniendo enganchados casi 10 años después.

GTA V | Rockstar

Si hay algo en común independientemente de cada juego de la saga es la forma que tenemos de comportarnos en GTA. Y es que, ¿quién no ha huido de la policía a toda velocidad por la ciudad? ¿Quién no se ha tomado un respiro entre misión y misión para sembrar el caos en las calles de Liberty City o San Andreas? Reconócelo, no te has portado bien en el juego de Rockstar.

En el siguiente test no vamos a poner a prueba tus conocimientos sobre la saga de videojuegos más famosa de las últimas décadas. Se trata de un sencillo test de personalidad en el que deberás de responder de forma sincera de acuerdo a tu comportamiento en los juegos de GTA. Por supuesto, dependiendo de las respuestas obtendrás un tipo de perfil de jugador. ¿Cuál es el tuyo?

Rockstar llevará Grand Theft Auto V este mismo año a PlayStation 5 y Xbox Series mediante una actualización que promete ofrecer un apartado visual incluso superior a lo visto en PC. Mientras trabajan en la adaptación next-gen del videojuego, continúan los rumores sobre GTA VI. El estudio no se ha pronunciado al respecto, pero de acuerdo a las informaciones más cercanas a la compañía adelantan que se trataría del juego más grande de la marca hasta la fecha.