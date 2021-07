No hay lugar para tramposos: Call of Duty Warzone elimina más de 50.000 cuentas

Las trampas en el mundo de los videojuegos parece ser un problema cada vez mayor. Y es que cada vez son más los casos denunciados por los jugadores en los que se afirma que hay hackers haciendo de las suyas o, incluso, jugadores profesionales que se benefician de estos hacks para vencer. Pero a su vez, también son cada vez más las compañías las que luchan contra este tipo de actos. Unas de las que mantiene la guerra abierta contra los hacks son Activision y Raven Software, encargados de dar vida al battle royale Warzone.

Desde su llegada, muchos jugadores han denunciado que el juego cada vez está más lleno de tramposos. Y aunque la compañía ha luchado constantemente contra ello, siempre tienen que volver a hacer limpieza, banear a esas cuentas de tramposos en ese firme intento de hacer que su battle royale siga siendo una experiencia satisfactoria para todos. Por ello, no es de extrañar que Raven Software haya tenido que anunciar una vez más que han tenido que eliminar a más de 50.000 cuentas de tramposos.

La compañía Raven Software afirmaba que ya hacía un tiempo que no actualizaban datos con la comunidad, exactamente desde que llegó la nueva actualización al juego. Por ello, en este nuevo comunicado indican que han vuelto a eliminar más de 50 mil cuentas en esta misma semana. Un número que parece elevado, pero que sin embargo no parece suficiente. Por ello, también aseguran que van a buscar seguir con las medidas estrictas en ese intento de hacer que la comunidad sea lo más justa posible.

Si bien ellos trabajan constantemente para que los jugadores puedan disfrutar del battle royale, los hackers no lo hacen posible. Por ello, no están dispuestos a permitir que estropeen la experiencia y quieren seguir luchando con esta mala tendencia. Así es que, por el momento, tendremos que ver qué nuevas medidas toma la compañía mientras disfrutamos del nuevo contenido disponible en la temporada 4 de Call of Duty Warzone.