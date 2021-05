¿Hay posibilidad de que Ninja vuelva a competir en Fortnite? El streamer lo tiene claro

Fortnite parece un nombre imposible de escuchar sin tener al gran streamer Ninja al lado. Después de todo, fue uno de los que dio a conocer el battle royale y no dudó en seguir adelante, apoyando a la comunidad y, mejor aún, dando vida a un juego que no dejaba de crecer. Por supuesto, poco tiempo tardamos en verlo en el terreno competitivo, donde se le llegó a considerar el mejor.

Sin embargo, un tiempo de problemas y distintas causas acabaron llevando al streamer a dejar Fortnite. Una decisión que sorprendió a muchos, más aún cuando estuvo tan presente en las competiciones. Sin embargo, su reciente regreso al juego provocó bastante expectación e incluso alguna insinuación de que volvería a competir. Al menos, eso era lo que muchos esperaban, pero Ninja no lo tiene tan claro.

El influencer no ha dudado en saltar a sus redes sociales para negar que vaya a volver a la modalidad competitiva. De hecho, esta respuesta fue emitida durante uno de sus directos, siendo la respuesta más clara para todos sus seguidores. Por supuesto, esto no significa que no vaya a cambiar de opinión con el tiempo, pero no parece ser una opción cercana o, al menos, no que él contemple.

Mientras tanto, os recordamos que el regreso de Ninja a Fortnite no es la única novedad que tenéis que seguir de cerca del battle royale. Después de todo, en la actualidad Fortnite se ha convertido en uno de los títulos más espectaculares y queridos por muchos de los jugadores, mucho más cuando hay trucos de los que poder beneficiarse para aprender a ser el mejor en los combates.