Hyper Scape recibe el juego cruzado entre consolas y anuncia su estreno en Epic Games Store

Este ha sido un gran año para la compañía Ubisoft donde nos han entregado todo tipo de títulos de lo más sorprendentes. No solo contamos con Assassins Creed Valhalla, sino que incluso el regreso de Watch Dogs ha sido uno de los más celebrados. Pero esto también ha garantizado que los jugadores puedan disfrutar de un increíble battle royale cargado de tecnología e increíbles habilidades.

Hyper Scape ha sido una de las grandes sorpresas y es que, pese a que su estreno no ha gozado del éxito esperado, eso no ha impedido que el estudio siga trabajando en su obra. De hecho, siguen tan dispuestos a llevarlo a lo más alto, que no han dudado en anunciar grandes novedades, como la llegada del juego cruzado entre consolas. Eso sí, además se actualiza con grandes novedades para el modo Combate y Muerte de Equipos.

Hyper Scape | Ubisoft

Pero si todo esto no parece suficiente y aún no has encontrado la tienda en la que prefieres jugar, estás de enhorabuena. Después de todo, la compañía ha confirmado que será a partir del 17 de diciembre cuando podamos disfrutar de Hyper Scape también en Epic Games Store. Una forma perfecta de seguir abriendo puertas para que los jugadores disfruten de esta gran propuesta.

Hyper Scape está disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4. Se trata de un battle royale sorprendente en el que nuestro personaje debe aprovechar al máximo su habilidad para poder sobrevivir entre todo tipo de peligros. Eso sí, nadie puede negar que las habilidades que se encuentran por el mapa pueden ser de lo más sorprendentes, sobre todo cuando ayudan a nuestro personaje a avanzar de todas las formas posibles.