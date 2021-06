Ibai y ElXokas se enfrentan en el combate Pokémon con el final más inesperado

La Twitch Cup Randomlocke de Pokémon se ha convertido en uno de los eventos del año. Rust y Marbella Vice consiguieron aglutinar a miles de usuarios en la plataforma de streaming al tratarse de juegos más que atractivos para el espectador. Había dudas con Pokémon, principalmente al ser un título más pausado, pero el paso de los días lo han convertido en una de las competiciones del año.

Entre los diversos streamers que participan en el campeonato, el enfrentamiento entre Ibai y ElXokas era uno de los más esperados. Dos de los grandes de Twitch consiguieron realizar el combate, a pesar del hackeo y enfado de Ibai días atrás a causa de los comentarios tóxicos en el chat.

Un enfrentamiento que se alargó durante un largo periodo debido al equipo y estrategia de ambos jugadores. ElXokas destacó que no se sentía muy confiado debido a que se encontraba 'solo', sin un apoyo. Todo lo contrario a Ibai, quien siempre ha tenido a Sekiam, uno de los mejores jugadores de Pokémon del mundo, ayudándolo en la sombra.

A pesar de que ElXokas ofreció un gran espectáculo al no tratarse de un juego en el que él se sienta cómodo, finalmente la victoria terminó del lado de Ibai. "Siento mucho haberos decepcionado. Siento no haberlo hecho tan bien como me gustaría", comentaba el streamer gallego tras la derrota.