Ibai se sincera: "Esto no es Disneyland París, me asquea que la gente piense que ser streamer es esto"

IlloJuan ha sido uno de los últimos entrevistados por Ibai en su sección Charlando Tranquilamente. Durante el encuentro, además de tratar otros temas como la toxicidad en los videojuegos o las grandes cifras que llegan a ingresar gracias a los directos, el andaluz quiso hacer una pregunta al popular streamer: ¿Por qué le caes tan bien a los medios como TV u otros, cuando sabes que otros creadores de contenido siempre han sido criticados?

Ibai no dudó en responder a la pregunta de IlloJuan. "Creo que soy el que menos se ha aislado de todo ese mundo. Comencé siendo comentarista de eSports, pero también estaba un poco ligado al fútbol, a la TV o a la radio. Acepté lo de Évole, etcétera. He hecho entrevistas a medios tradicionales que probablemente Auron o Rubius o TheGrefg acepten pocas, o ninguna; por lo que ello conlleva. Es muy difícil exponerte en tu posición a los medios más tradicionales y al público más convencional"; destacaba el streamer vasco.

Ibai quiso justificar esta respuesta en base a casos como los citados y en referencia a Rubius, TheGrefg o Auron; streamers que mueven cifras astronómicas de viewers día a día. "Lo normal es que te caigan palos por todos lados; y un tío que está en su casa con sus nosecuantos millones en el banco le va a apetecer ir hasta Madrid para hacer una entrevista y contar lo que todo el mundo ya sabe. Ese es el vínculo que yo he tenido un poco con los medios tradicionales"; añadía.

IlloJuan, por su parte, quiso aportar que uno de los datos clave del éxito de Ibai entre otros medios convencionales es el que, a diferencia de Rubius y otros streamers, no se le relaciona con videojuegos. "A los grandes siempre los vinculas con Fortnite y tal. Yo creo que al verte comentando todo tipo de 'chorradas', son cosas que pueden hacer gracia tanto a un niño de 7 años como a mi padre de 50 años. Eso hace que la TV diga 'vale, con este sí quiero hablar'.

Ibai también tuvo un momento de reflexión para hablar sobre aquellos que piensan que ser streamer está ligado a la fiesta constante. "Me da asco que la gente piense que esto es Disneyland París o que ser streamer es esto, me asquea. Soy un privilegiado y entiendo la suerte que tengo. Yo no quiero que la gente piense que soy el chico de la mansión, la fiesta y el Lambhorgini. No quiero ni acercarme a ese perfil. No va a ocurrir en el 99,9% de los casos", destacaba. "No me mola que en el periódico salga 'el streamer vasco que vive en una mansión con una piscina'"; añadía en referencia a que Ibai quiso tener junto a sus compañeros una casa lo más grande posible para que cada uno tuviera su espacio, sin necesidad de cruzarse con nadie.