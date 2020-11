Immortals Fenyx Rising presenta su contenido postlanzamiento en su nuevo tráiler

Muchos jugadores están impacientes por ver las nuevas y grandes obras de Ubisoft. La compañía francesa tiene todo tipo de elementos que mostrarnos, todo tipo de propuestas y grandes historias, tal y como ha demostrado con Assassins Creed Valhalla. Pero aún tiene ganas de seguir avanzando, tal y como demuestra con Immortals Fenyx Rising, su nueva obra dispuesta a llevarnos a un mundo cargado de fantasía.

Será el próximo 3 de diciembre cuando los jugadores tendrán la oportunidad de viajar a nuevos mundos y vivir grandes experiencias cargados de enemigos mitológicos. Pero aunque su historia ya promete mucho, todavía hay más por llegar, tal y como demuestra su nuevo vídeo en el que podemos ver una pequeña parte de lo que llegará con el pase de temporada y sus contenidos.

Immortals Fenyx Rising | Ubisoft

Por el momento la compañía ha confirmado que habrá tres expansiones que ampliarán un poco más la propuesta. Por una parte está A New God, la cual propondrá al jugador tener que superar una serie de pruebas establecidas por los dioses donde llegarán acertijos que servirán para mejorar las habilidades. Por otra parte se presenta Myths of the Eastern Realm, momento en el que conoceremos a un nuevo héroe, protagonista de la mitología china.

Por último, tendremos The Lost Gods, momento en el que Ash, un barrendero de los templos, tendrá una gran misión como el mayor aliado de Fenyx. Todo esto, además de ser una gran noticia para el contenido postlanzaminto, llega acompañado de la confirmación de que la demo de Immortals Fenyx Rising vuelve a estar disponible. Y si ya estás impaciente por vivir esta gran aventura, recordamos que el juego estará disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch, Stadia, PlayStation 5 y Xbox Series X.