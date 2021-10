Jordi Cruz sobre la cuenta de Ibai en su restaurante: "No es caro comparado con el precio de la luz"

La cuenta de Ibai en el restaurante de Jordi Cruz fue uno de los vídeos más vistos del canal del streamer vasco. Junto a sus compañeros y editores, Ibai Llanos tuvo la ocasión de degustar uno de los menús del chef y en el que no faltó absolutamente de nada. Uno de los momentos más virales del vídeo fue, como ya estaréis imaginando, la cuenta.

Con 225 euros por persona y una cuenta final de 900 euros, muchos han criticado el precio de este tipo de restaurantes. Ibai, en su vídeo, decía al respecto que 'es una experiencia que todos deben probar al menos una vez en la vida, en caso de que se lo puedan permitir'. Ahora, Jordi Cruz ha salido en defensa del precio de su restaurante y las críticas recibidas por el vídeo de Ibai, comparándolo con uno de los temas más en boca de todos desde hace meses: el aumento en el precio de la factura de la luz.

"Hay un chico, Ibai Llanos, un chico famosísimo que lo peta en las redes, tiene 5 millones de seguidores y vino a comer al restaurante. Hizo un vídeo maravilloso"; decía Jordi en un reciente directo a través de Instagram. "No soy de leerme a mi mismo, pero el otro día me meto en internet y leo 'es la comida más cara que he pagado en mi vida'. Otra noticia, 'el hachazo de Jordi Cruz a Ibai Llanos'; añadía.

"No es un restaurante para ir a todos los días, es un sitio para ir a celebrar, 225 euros es un dinero, es un pastizal, no si lo comparamos con el precio de la luz"; añadía de forma tajante Jordi a muchos de los comentarios que había recibido por el precio de la carta por persona en su restaurante, ubicado en Barcelona. "De los países que hacemos alta gastronomía somos los más baratos. A mi casa no viene sólo gente de pasta, viene gente que ahorra en una hucha, para vivir una experiencia. No es una crítica. Gracias a Ibai por el vídeo, me he reído mucho con él".