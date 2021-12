El juego definitivo de Harry Potter fue cancelado ¡porque pensaron que la licencia no iba a tener éxito!

A día de hoy ver a alguien que no conoce el nombre de Harry Potter parece totalmente imposible. Después de todo, nos encontramos con una licencia que no solo ha sido todo un éxito en el mundo de la literatura, sino también en la gran pantalla. Por ello, extraña comprobar que no haya más videojuegos basados en su licencia, lo que convierte a obras como Hogwarts Legacy en el gran sueño de los fans. Sin embargo, ¿en algún momento te habías planteado que este proyecto pudiese llegar de manos de Electronic Arts?

Puede parecer increíble y, sin embargo, se ha dado a conocer que en su día EA tuvo el plan que hacer un MMO al estilo Hogwarts Legacy del mundo mágico de J.K. Rowling. Un plan que, resultando aún más sorprendente, decidieron cancelar. ¿Por qué? Porque creyeron que el proyecto no iba a tener suficiente éxito. Si bien puede parecer extraño, más lo es todavía cuando conocemos la historia y hasta qué punto llegó este proyecto.

Un proyecto que apuntaba a ser un sueño y acabó siendo cancelado

Ha sido la propia compañía la que ha querido arrojar algo de luz sobre este desconocido proyecto. Kim Salzer, en su día directora de marketing de EA Games por los años 2000 a 2003, confirmó que en su día la compañía tuvo la posibilidad de crear un juego de Harry Potter. Algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que desde hace años también tuvo la confianza suficiente como para crear las obras relacionadas con la licencia Star Wars.

Tal y como comenta en su entrevista con The Real Brandolorian, a pesar de que Salzer indica que tuvo una involucración muy grande con el proyecto, la compañía tomó la decisión de cancelarlo. Explica que para este proyecto llegaron a hacer toda la investigación necesaria, construyendo una beta e incluso dándole forma para ser una experiencia online/offline. Un proyecto que resultaba incluso más ambicioso al saber que todos los niños recibirían premios, distinciones y cosas similares como recompensa por su implicación.

Sin embargo, a pesar de toda la investigación realizada y sintiendo que tenían todos los puntos para que fuese un éxito, la compañía tomó la decisión de abandonar el proyecto. ¿Por qué? EA estaba pasando por cambios en ese momento y simplemente no creían que esta obra pudiese tener una vida útil superior a uno o dos años.

Conocer todos estos detalles un poco más a fondo nos hace pensar, ¿hasta qué punto puede tener razón EA de tomar esa decisión? Sobre todo si tenemos en cuenta que los fans de Harry Potter a día de hoy celebran con gran cariño la llegada del 20 aniversario de la licencia. Y, por supuesto, esperan con ganas el estreno de Hogwarts Legacy, la obra más deseada por todos los jugadores y fans de este increíble mundo mágico.