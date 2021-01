Jugar a Fortnite o Rocket League online en Xbox por fin será 100% gratuito

Han sido unas últimas horas de infarto en la comunidad Xbox. Microsoft nos sorprendía este viernes anunciado una subida generalizada en muchos países (incluido España) del precio de las suscripciones Xbox Gold. Estar suscrito es necesario para poder jugar online a cualquier juego de las consolas Xbox. Esta subida afectaba tanto a la suscripción mensual como a la trimestral, haciendo que el año de Gold pasara a costar entre 100 y 120 euros.

Las críticas le han llovido a Microsoft por la decisión por parte de los jugadores y de forma inesperada, hace tan solo unos minutos, la compañía ha comunicado oficialmente que cancela la subida. Los de Redmond aseguran que han escuchado a la comunidad y además de retractarse de la subida, eliminarán la necesidad de estar suscrito a Xbox Gold para jugar a los juegos free-to-play de la plataforma en los próximos meses.

Por lo tanto, si tienes una Xbox One o una Xbox Series X|S ya no tendrás que pagar ni un céntimo para jugar con tus amigos a juegos como Fortnite, Rocket League, Call of Duty Warzone o Apex Legends. Sin duda era una de las políticas más criticadas de Microsoft, ya que en otras plataformas como PlayStation o PC, las suscripciones nunca han sido necesarias. La medida entrará en vigor en los próximos meses.

"Siempre intentamos hacerlo lo mejor posible para los usuarios y hemos fallado"

Xbox España se ha sumado a la rectificación y las disculpas de la marca con el siguiente comunicado: “Siempre intentamos hacerlo lo mejor posible para los usuarios y hemos fallado. Os escuchamos y vamos a revertir nuestras actualizaciones de precios de Xbox Live Gold. Para que Xbox Live se corresponda más con la idea de que el jugador es el centro de la experiencia, vamos a eliminar los requisitos de Gold para los juegos free-to-play. Estamos trabajando en ello y tendremos novedades en los próximos meses”.