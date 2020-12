La congresista americana más famosa recauda 200.000 dólares jugando a videojuegos

En pleno 2020 y debido a la crisis sanitaria mundial no han sido pocos los que han decidido dar el salto a los streaming, especialmente de videojuegos. Cantantes y deportistas son algunos de ellos, encontrando casos de rotundo éxito como el de Neymar o Aguero. No obstante, ¿quién dice que los políticos no pueden hacer sus pinitos como streamers de videojuegos en plataformas como Twitch?

Este ha sido el caso de la congresista americana Alexandria Ocasio-Cortez, quien ni corta ni perezosa se ha atrevido a realizar un streaming a través de la conocida plataforma de Amazon, logrando un éxito espectacular. Sin ir más lejos, su más reciente directo ha logrado reunir la nada despreciable cifra de 200.000 dólares, los cuales estarán destinados a diversas organizaciones benéficas relacionadas con la defensa de desalojos o despensas de alimentos.

El directo congregó a una cifra de espectadores francamente espectacular. Hasta 400.000 usuarios se dieron cita en el canal de Alexandria para, como no podía ser de otra forma en Twitch, ver a la congresista disfrutar de varias partidas en Among Us. El juego de InneSloth se ha colocado como una de las obras de mayor éxito en los últimos meses en la plataforma de streaming, disparando las cifras de jugadores en Steam y convirtiéndolo en uno de los títulos más destacados de 2020.

La fama de Among Us parece no conocer límites. Un juego humilde y sencillo en la práctica, pero que para más señas fue publicado hace un par de años. La fórmula de ‘juego de mesa’ al más puro estilo Cluedo ha calado hondo entre millones de usuarios que diariamente se reúnen en la nave para dar con el impostor o bien tratar de deshacerse uno a uno de los miembros de la tripulación.

Sus creadores, ante el éxito por sorpresa que ha cosechado la obra no dudaron en anunciar que la secuela de Among Us ya estaba en desarrollo. Debido a la diversidad de opiniones, el estudio responsable del videojuego optó por cancelar la secuela e implementar de forma constante actualizaciones que ampliaran no solo los escenarios sino en un futuro también nuevas mecánicas jugables.