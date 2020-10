La secuela de The Outer Worlds ya estaría en desarrollo, según un conocido analista

Días antes de que su lanzamiento en Steam y pocos meses después de que su versión para Nintendo Switch fuera lanzada al mercado, The Outer Worlds vuelve a ser el centro de todas las miradas. Este juego desarrollado por Obsidian Entertainment, fue considerado todo un éxito desde su lanzamiento, éxito el cual podría hacer que tuviera su propia secuela.

El popular analista Daniel Ahmad, ha comentado en Twitter que la desarrolladora estaría ya trabajando en una nueva entrega para esta saga. Este lo ha dicho como respuesta de una noticia relacionada con la llegada de The Outer Worlds a Steam el 23 de octubre y en ella mencionó que posiblemente el juego ya se encontrara en la fase de preproducción.

Si bien esta noticia no tiene ningún carácter oficial, muchos jugadores ya se muestran entusiasmados ante la posibilidad de un nuevo juego de la saga. Eso sí, hay que tener presente que Obsidian Entertainment actualmente pertenece a Microsoft, por lo que no sabemos si el posible nuevo juego sería o no exclusivo para Xbox Series X y Xbox Series S.

A pesar de que son muchas las incógnitas que llegarían si se hiciera oficial una secuela de The Outer Worlds, por el momento los jugadores puede seguir disfrutando del DLC Peril on Gorgon, recientemente estrenado. Obsidian también ha confirmado que al juego original también llegará nuevo contenido, por lo que todavía tenemos mucho que explorar en The Outer Worlds.