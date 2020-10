Las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos llegan a Xbox Game Pass

El género de las aventuras gráficas ha cambiado de manera considerable con respecto a lo visto en la década de los 90. Hablamos de época dorada para una categoría de videojuegos que destacó por sus personajes, historias y un apartado artístico que marcó un antes y un después en la industria.

LucasArts se convirtió por méritos propios en el estudio referencia para las aventuras gráficas. A ellos les debemos clásicos y obras maestras atemporales como Grim Fandango, Day of the Tentacle o Full Throttle, entre otros. Todos aquellos que no hayan podido disfrutar de estas aventuras gráficas en su día o en PC, tienen ahora una oportunidad única gracias a Xbox Game Pass.

Day of the Tentacle Remastered | Double Fine

Tal y como ha informado Larry Hryb de Xbox, el servicio de suscripción de Microsoft dará cabida a partir del 29 de octubre a algunas de las más grandes aventuras gráficas de todos los tiempos. Las escogidas para la ocasión son nada más y nada menos que Grim Fandango Remastered, Day of the Tentacle Remastered y Full Throttle Remastered, todas ellas como podéis ver con sus más recientes remasterizaciones.

Estos tres clásicos del género podrán disfrutarse tanto en Xbox One, así como las futuras consolas de Microsoft a estrenarse el mes de noviembre, además de Game Pass en PC.