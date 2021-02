Las parejas más populares en el mundo de los videojuegos

No hay mejor día el año que el de San Valentín para recordar algunas de las parejas más icónicas en el mundo de los videojuegos. Pueden pasar los años, mejorar la tecnología y cambiar las temáticas más populares, pero siempre habrá personajes que se demuestran su amor ya sea de una manera u otra. De todas las historias que actualmente conocemos gracias a los videojuegos, existen algunas que ya se pueden considerar icónicas y que recordamos a pesar que pasen los años.

Sora y Kairi - Kingdom Hearts

Aunque los juegos de Kingdom Hearts estén relacionados con Disney, la pareja que hacen Sora y Kairi es una de las más reconocidas en el mundo de los videojuegos. Estos dos personajes han tenido todo tipo de muestras de cariño a lo largo de los años, sin embargo también han sido testigos de difíciles situaciones donde el destino los separa una y otra vez.

Ellie y Dina - The Last of Us 2

The Last of Us 2 ha conseguido convertirse en el mejor juego del año y no solo por su estilo, sino que también por su intensa historia. En ella vemos como Ellie conoce a Dina y disfruta así de una historia de amor a pesar de la difícil situación en la que se encuentra.

Zelda y Link - The Legend of Zelda

Zelda y Link son sin ninguna duda una de las parejas más icónicas en el mundo de los videojuegos. Esta licencia nos ha mostrado la relación entre estos dos personajes desde sus orígenes, hace más de 20 años y es por ello que esta pareja es una de las más recordadas y queridas por la comunidad.

Spider-man y MJ - Marbel’s Spider-man

Los superhéroes también pueden disfrutar de una historia de amor, siendo una de las más conocidas la protagonizada por Spider-man. Como ya habíamos visto en cómic y películas, su relación con MJ se vuelve mucho más sólida con el tiempo, algo que podemos ver con mucha más profundidad en Marbel’s Spider-man. Dentro de los juegos de Spider-man también podemos encontrar a Miles Morales y Phin.

Nathan Drake y Elena Fisher - Uncharted

Una de las parejas de videojuegos más inusuales es la de Nathan Drake y Elena Fisher. Estos dos personajes son capaces de compartir todo tipo de situaciones de acción como encontrarse juntos jugando a videojuegos en el sofá de su casa.

Mario y Peach - Super Mario Bros

Para acabar no hay que olvidarse nunca de la pareja que hacen Mario y Peach, la cual pudimos conocer al principio de esta popular saga. Con cada nivel que superábamos con el fontanero, Peach le regalaba un beso una situación de la cual somos testigos desde hace más de 40 años.