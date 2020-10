Los creadores de Death Stranding ya trabajan en un nuevo proyecto y buscan empleados

El estudio de Kojima ha sido uno de los que más ha dado qué hablar en los últimos meses, sobre todo dado el gran resultado de Death Stranding. La obra ha sido toda una sorpresa y, con su estreno en PC, ha conseguido llegar incluso más arriba en el top. Pero lo que muchos sospechaban ya es una realidad y es que, aunque Kojima ya había indicado que estaba preparando un nuevo proyecto, ahora sabemos que este ya se encuentra en desarrollo.

Recientemente se daba a conocer que el mismo encargado de la banda sonora de Death Stranding está preparando algo nuevo, pero ahora, gracias a la búsqueda de nuevos empleados para el equipo, sabemos que el juego ya está en marcha. Todo gracias a un nuevo mensaje compartido en redes sociales del estudio para buscar empleados y confirmar que, efectivamente, el proyecto está en marcha.

Si miramos en las ofertas, se menciona que buscan a empleados tanto para el aspecto narrativo como para la producción e incluso localización. Por ello debemos saber que no se trata de una obra que podamos disfrutar muy pronto, sino que actualmente, y según muestran las ofertas, nos encontraríamos ante una obra en un estado bastante temprano, hasta el punto de encontrarse, posiblemente, en preproducción.

Pero actualmente sí podemos disfrutar de una gran propuesta de este estudio, específicamente Death Stranding, la obra de PlayStation 4 y PC que ha revolucionado el mundo al completo. Se trata de una espectacular propuesta de lo más interesante y nos muestra una jugabilidad única y sorprendente. Así es que, si todavía no lo has probado y quieres una experiencia que se encuentre a otro nivel, entonces no te puedes perder este sorprendente juego.