Los creadores de Yooka-Laylee anticipan novedades y señalan un nuevo proyecto en camino

El género de plataformas y aventuras tiene un amplio abanico de opciones y, entre estos juegos, destaca sobre todo la creación del equipo de Playtonic Games. Yooka-Laylee se ha convertido en un gran inolvidable para muchos jugadores, no solo por su estética, sino también por su estilo único de juego. Por ello, no es de extrañar que la noticia de un nuevo proyecto en marcha haya sido recibida con gran ilusión por parte de la comunidad de jugadores.

Por suerte, este anuncio no llega en base a un rumor, sino que forma parte de los anuncios de la propia compañía. Este ha sido emitido mediante sus propias redes sociales, con un mensaje compartido en Twitter y en el que mencionan que muy pronto tendremos novedades sobre este proyecto que, hasta la fecha, había estado guardado en completo silencio y secreto.

En el mensaje se puede leer que la compañía desea dar un abrazo muy grande a su comunidad y a sus amigos, Saben que los jugadores se han estado preguntando qué estaban haciendo hasta ahora y, aunque por ahora no pueden hablar sobre ello, indican que será revelado pronto. Eso sí, esta anticipación simplemente llama a la paciencia de los jugadores un poco más.

Por supuesto, si quieres conocer un poco más a fondo las grandes obras de la compañía, te recomendamos que disfrutes de la gran acción presente en Yooka-Laylee and the Impossible Lair, obra disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Una obra disponible desde 2019 y que ha dado paso a todo tipo de horas de diversión y grandes aventuras para los jugadores.