Los mejores juegos para iniciarse en los eSports

Los eSports han ganado un peso cada vez mayor en la industria del videojuego. Canales de televisión además de otros medios se han lanzado a la entrada de un género en alza. Plataformas de streaming ofrecen a diario retransmisiones de los campeonatos más importantes, dejando resultados que en ciertas competiciones superan a deportes como el fútbol.

Si te ha picado la curiosidad por los eSports, quieres adentrarte en el que sin duda es el género más competitivo de los videojuegos, te presentamos cinco videojuegos perfectos con los que iniciarse y de ahí dar el salto a los referentes en la categoría.

Los MOBA es el rey indiscutible de los eSports. Si bien es cierto que League of Legends o DOTA 2 se coronan como los pasos a seguir, existen alternativas mucho más asequibles para los recién llegados. Este es el caso de Heroes of the Storm, juego gratuito y desarrollado por Blizzard. Destaca por su sencillez, partidas breves y un amplísimo repertorio de personajes.

Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo

Legends of Runeterra conserva todas las características de League of Legends, pero adaptado al mundo de los juegos de cartas competitivos. Su puerta de entrada es fácil, pero Hearthstone va un paso más allá en cuanto a accesibilidad. Tiene modo historia, un completísimo tutorial y toda una variedad de opciones para que puedas construir tu mazo poco a poco.

En el panorama de los shooters Counter Strike y Rainbow Six se alzan como los videojuegos más vistos y el mayor número de competiciones activas. Eso sí, hablamos de productos en los que hay que trabajar en equipo y el componente táctico dispara la dificultad para un recién llegado. ¿Por qué no empezar con Call of Duty? Es directo, sencillo de manejar y en cierta manera las últimas entregas han abogado por una acción más pausada.

En los juegos de lucha tal vez Street Fighter V o Tekken 7 se presenten como las referencias más nombradas, aunque con la complejidad que conlleva aprender sus movimientos y desenvolvernos con soltura en los combates. Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch es nuestra opción favorita por diversos motivos. La primera y más destacada es la ingente cantidad de luchadores, así como una curva de aprendizaje ridícula. Pero no te dejes engañar, Super Smash Bros. Ultimate es fácil de jugar, a la par que complicado de dominar.