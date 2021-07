¿Mario Kart 9 para Nintendo Switch? Todas las pistas del nuevo juego

Mario Kart es una de las sagas estrella de Nintendo, capaz de cosechar millones de ventas en tan sólo unos pocos meses. Sólo Animal Crossing y tal vez Super Smash Bros son las marcas insignia capaces, junto al título de conducción de Nintendo, consideradas como auténticas superventas; sin contar Pokémon claro.

Han pasado varios años desde el último juego de la saga. Con Nintendo Switch generando todo tipo de incógnitas sobre su catálogo para 2021, los japoneses podrían sorprender en apenas unos meses con el anuncio de Mario Kart 9. Una reciente filtración habría arrojado diversos detalles sobre un anuncio referentes al nuevo juego de la franquicia, con un lanzamiento que se produciría a finales de este mismo año o principios de 2022.

Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 y Metroid Prime 4 son dos de los juegos exclusivos más esperados, pero cuyo lanzamiento apunta como mínimo al próximo año. Mario Kart 9 sería sin lugar a dudas una grandísima baza para los poseedores de la consola, e inclusive para aquellos que todavía no se han hecho con una Switch. Esta nueva entrega, además, llegaría cargada de novedades jugables como ya es habitual en cada nuevo juego de la marca desde su lanzamiento en SNES.

Es importante señalar que Mario Kart 8 Deluxe aterrizó en Nintendo Switch hace ya dos años, tratándose además de una revisión del título aparecido en WiiU. Sabiendo que Nintendo es capaz de generar auténticos millones con Mario Kart, tanto en software como hardware, no sería descabellado pensar que en unos cuantos meses nos estemos subiendo de nuevo a los karts junto a otros personajes de Nintendo. No obstante y como suele ocurrir en estos casos, por ahora es recomendable coger la información con pinzas.