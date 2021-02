Mass Effect Legendary Edition: Bioware explica los cambios que presentarán algunos de los jefes

Queda muy poco para que los jugadores tengan una nueva oportunidad de disfrutar de la trilogía Mass Effect. Se trata de una de las más aclamadas y que más promesas ofrece a los jugadores a la hora de disfrutar de su historia, sus personajes y, por supuesto, las complicadas decisiones. Pero en esta edición remasterizada, la compañía ha confirmado que nos encontraremos una serie de cambios.

Según ha indicado la propia Bioware, no solo tendremos cambios en el apartado gráfico, sino que también habrá ciertos retoques jugables que resultarán claves en determinados puntos. Obviamente su intención no es la de estropear la experiencia, sino provocar que esta llegue a ser más justa con todos los jugadores, sin importar si disfrutaron de la obra original en su día o no.

Mass Effect Legendary Edition | Bioware

La compañía ha confirmado que uno de los puntos que se verá afectado por este retoque es, precisamente, el diseño de los jefes. Afirman que los jugadores pueden esperar ciertos ajustes que harán las batallas más entretenidas y divertidas. Como ejemplo, el director de la obra, Mac Walters, y el director de personajes y entornos, Kevin Meek, han hablado de los cambios que veremos en el enfrentamiento con Benezia, uno de los más exigentes en Mass Effect 1.

En la versión original los jugadores tenían que hacer frente a hordas Asari mientras se buscaba derrotar a Benezia, dando problemas en la falta de cobertura. Según parece, esto ahora ya no será un problema puesto que, tal y como ha indicado la compañía, tendremos un mapa más amplio y con más zonas de cobertura, aunque prácticamente igual. Eso sí, podremos verlo por nosotros mismos a partir del 14 de mayo en PC, PlayStation 4 y Xbox One.