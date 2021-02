Metro Last Light Redux y For The King ya disponibles de forma gratuita en Epic Games Store

La tienda de Epic Games no pasa desapercibida y es que, desde su llegada, esta ha tenido una gran propuesta para los jugadores. Desde el primer día ha garantizado a los jugadores que cada semana podrían conseguir un nuevo título gratuito o incluso varios. Y esto lo han mantenido desde aquel día, a lo largo de los años, incluso aumentando su apuesta en momentos especiales como los 15 días de regalos que se presentan en diciembre.

Por ello, con un objetivo muy bien fijado, ahora llega el momento de que los jugadores tengan la oportunidad de seguir aumentando su catálogo de juego con una nueva semana de regalos. Esta vez no limitándonos únicamente a conseguir un juego, sino que la compañía nos ofrece dos increíbles propuestas. Estas son, nada más y nada menos, que Metro Last Light Redux y For the King, títulos que estarán disponibles totalmente gratis hasta el 11 de febrero a las 17 horas.

Por una parte nos encontramos con la acción de Metro Last Light Redux, obra que nos llama a la acción con intención de que los jugadores descubran la historia de Artyom, uno de los supervivientes que se encuentra en plena guerra dentro de una Moscú postapocalíptica. Este tiene la última esperanza de la humanidad en sus manos, por lo que no puede caer. Menos aún cuando tenemos la oportunidad de conseguir la versión mejorada.

Por el otro lado nos encontramos con For the King, el título independiente que se presenta como juego de estrategia inspirado en los juegos de tablero y dados. Su estilo artístico es una grata sorpresa y recuerda a títulos de fantasía de tablero y dados. ¿Lo mejor? Todo estará creado de forma procedural, por lo que nunca nos encontraremos con mapas iguales, sino que siempre serán una nueva sorpresa y obstáculo a superar.

Con dos imponentes títulos a los que poder echarle mano, es el momento de recordarte que estos estarán totalmente gratis en Epic Games Store hasta el 11 de febrero a las 17 horas. A partir de ese momento, los jugadores tendrán que pagar por estos su precio normal si quieren seguir aumentando su catálogo. Y eso sí, será el momento en el que un nuevo juego llegará para sustituir a estas dos grandes obras.